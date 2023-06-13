В центре Суконной слободы Казани появится еще один жилой комплекс

Фото: скрин эскизного проекта/realnoevremya.ru

На пустыре между зданиями комплекса старообрядческого Кафедрального собора явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы и заброшенным недостроенным частным жилым домом №9 на улице Старообрядческой будет построен новый жилой 69-квартирный дом.

Под застройку отведен участок площадью 0,38 га с кадастровой стоимостью 51,7 млн рублей.

По данным наших источников, застройщиком этого участка, уже выкупленного в частную собственность, может выступить строительная компания «Грань». Однако при проверке этой информации нашим изданием представитель девелопера не подтвердил причастность к проекту.

Эксперты считают, что стоимость «квадрата» жилья в этой зоне города может варьироваться от 200 до 300 тыс. рублей.



Фото: скрин эскизного проекта/realnoevremya.ru

Площадь застройки участка — 1 354 кв. м (35,6%). Общая площадь жилых помещений дома — 9,39 кв. м. Всего в доме будет 35 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 14 трехкомнатных квартир, причем часть одно- и двухкомнатных квартир запроектированы с кухнями-нишами. Площадь нежилых помещений свободного назначения, расположенных на нижних этажах дома — 402 кв. м Площадь озеленения в границах землеотвода под строительства — 485 кв. м (12,8%).

По эскизному проекту ясно, что новый ЖК будет представлять собой здание Г-образной формы, переменной этажности. Со стороны Щербаковского переулка, куда выходит главный фасад дома, оно имеет пять надземных этажей, а со стороны Старообрядческой улицы, за счет понижения рельефа этажность увеличена до семи.

Отметим, что проект будет реализован в квартале от другого жилого объекта, который возведет по проекту петербургского архитектора — поклонника советского конструктивизма «КамаСтройинвест», и вблизи отеля наследников заслуженного энергетика РТ Муниба Шакирова.

Подробнее о деталях нового жилого комплекса, а также мнении экспертов — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова