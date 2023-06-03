В Госдуме призвали застройщиков не продавать кладовки в пять «квадратов» под видом квартир

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов призвал застройщиков не продавать «клетушки» площадью по 5 кв. метров, больше похожие на кладовки, под видом квартир. Об этом сообщает «РИА Новости».

— В рекламных объявлениях о продаже представлены десятки вариантов квартир площадью менее 10 квадратных метров. Тем не менее микроквартиры спокойно продаются в новых жилых комплексах, панельках и исторических домах. И если говорить о новостройках, то такие «клетушки», предусмотренные проектной документацией, точно нельзя назвать жильем изначально, ведь важно понимать, что квартиры-капсулы по четыре-пять «квадратов» не укладываются даже в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях, равный шести квадратным метрам площади на человека, — сказал он.

Как отметил депутат, норма предоставления жилой площади на одного человека составляет 33 кв. метра, для двоих — 42. В случае если же семья состоит из трех человек и более, каждому из них положены 18 кв. метров.

— Следовательно, когда продаются «кладовки», которые не отвечают требованиям, чтобы называться жильем, то в них нельзя зарегистрироваться, ведь в соответствии с законодательством в нежилых помещениях регистрация запрещена. Поэтому необходимо урегулировать данный вопрос, создать баланс. Интерес бизнеса, который готов массово продавать «кладовки» за миллионы, чтобы их потом кто-то сдавал, понятен, но важно, чтобы при этом не ущемлялись жилищные права наших граждан, для которых необходимая жилплощадь — от 18 квадратных метров на человека, — добавил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2023 году количество сделок, совершенных в рамках «семейной ипотеки», возросло на 5% — за начало года их состоялось более 19 тысяч. Чаще всего за семейной ипотекой обращаются мужчины, чей средний возраст составляет 36 лет. На них приходится 54% от общего числа льготных кредитов за май. Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры. На них приходится 39% от общего числа ипотек. Двухкомнатные квартиры в продажах «семейной ипотеки» занимают 37%, трехкомнатные — 22%.

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Максим Кокунин