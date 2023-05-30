В России за неделю коронавирус подтвердился у 13 655 человек
За неделю с 22 по 28 мая 2023 года в России выявили 13 655 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 2 964 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Всего с начала пандемии заболевших коронавирусом в России выявили 22 929 149 человек. С 22 по 28 мая в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 17 349 россиян. Всего от него вылечились 22 361 277 человек.
За неделю коронавирус унес жизни 164 россиян. Всего от инфекции скончались 399 057 человек.
Напомним, власти России приняли решение публиковать оперативные данные по COVID-19 раз в неделю, а не ежедневно, как это было с 2020 года. Это произошло спустя некоторое время после объявления ВОЗ об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. С ним глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус выступил 5 мая.
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