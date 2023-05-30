В России за неделю коронавирус подтвердился у 13 655 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За неделю с 22 по 28 мая 2023 года в России выявили 13 655 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 2 964 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии заболевших коронавирусом в России выявили 22 929 149 человек. С 22 по 28 мая в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 17 349 россиян. Всего от него вылечились 22 361 277 человек.

За неделю коронавирус унес жизни 164 россиян. Всего от инфекции скончались 399 057 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, власти России приняли решение публиковать оперативные данные по COVID-19 раз в неделю, а не ежедневно, как это было с 2020 года. Это произошло спустя некоторое время после объявления ВОЗ об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. С ним глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус выступил 5 мая.

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Максим Кокунин