За сутки в Татарстане выявили 23 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки коронавирус подтвердился у 23 человек. Всего на 19 мая в республике зарегистрировано 205 705 случаев заражения COVID-19, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Данные о количестве вылечившихся и умерших от коронавируса татарстанцев за сутки и нарастающим итогом ведомство не представило. Эта информация обычно содержалась в ежедневных сводках федерального оперштаба.

За сутки в Татарстане провели 6 613 тестов на коронавирус. Всего на сегодняшний день выполнено 9 107 247 лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, власти России решили публиковать оперативные данные по COVID-19 раз в неделю, а не ежедневно, как это было с 2020 года. Последняя информация о заболеваемости представлена на 12 часов 15 мая. Данные обновят 23 мая.

Решение приняли спустя некоторое время после объявления ВОЗ об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. С ним глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус выступил 5 мая.



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Татьяна Демина