Более 1 млн легковых авто в России — старше 35 лет

В России насчитывается 1,1 млн легковых машин, чей возраст по состоянию на 1 января 2023 года превышает 35 лет, сообщает «Автостат».



На долю автомобилей, произведенных раньше 1988 года, приходится 2,5% от общего количества. Около 60% таких авто относится к марке Lada — это 649 тыс. единиц. На втором месте в этом рейтинге располагается японская Toyota — 153,2 тыс. единиц. За ними идут «Москвич» (44,6 тыс. шт.), Nissan (42,6 тыс. шт.) и Audi (38,5 тыс. шт.).

Первые три позиции среди моделей 35+ принадлежат автомобилям Lada: «шестерке» (доля — 15,6%), «копейке» (15,5%) и «Ниве» (7,9%). На них приходится около 40% таких автомобилей.

Фото: youtube.com/MagicAutoPro

В марте на покупку легковых автомобилей с пробегом россияне потратили 480 миллиардов рублей. Эта сумма на 26% больше показателей февраля (382,3 миллиарда рублей). При этом купили в марте 497,6 тысячи автомобилей с пробегом, что на 26% превышает февральский уровень.



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Маргарита Головатенко