За март россияне потратили на покупку автомобилей с пробегом почти 500 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В марте на покупку легковых автомобилей с пробегом россияне потратили 480 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Афанасий бизнес».

Отмечается, что эта сумма на 26% больше показателей февраля (382,3 миллиарда рублей). При этом купили в марте 497,6 тысячи автомобилей с пробегом, что на 26% превышает февральский уровень.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Стоит подчеркнуть, что в финансовой емкости вторичного рынка снижается объем более новых автомобилей. Так, на машины, выпущенные менее 10 лет назад, в марте потратили 306,6 миллиарда рублей, или 64% от всей суммы. Месяц назад этот показатель составлял 65%.

Напомним, в I квартале 2023 года в Татарстане на 18,3% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) выросли продажи автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет. Средняя цена «трехлетки» в республике составила 1 900 000 рублей.

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Елизавета Пуншева