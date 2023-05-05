Глава ВОЗ заявил, что на прошлой неделе коронавирус «уносил жизнь каждые три минуты»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «на прошлой неделе COVID-19 уносил жизнь каждые три минуты». Об этом сообщает «Интерфакс».



По официальным данным, в мире с начала пандемии от коронавируса умерли почти 7 млн человек. Однако реальная цифра почти в три раза выше — как минимум 20 млн летальных исходов, считает глава ВОЗ.

В России, напомним, по состоянию на утро 5 мая зарегистрировано 398 463 случая смерти от коронавируса. В Татарстане от него умерли 2 010 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Спустя более чем три года с момента объявления пандемии коронавируса ВОЗ 5 мая 2023 года сообщила об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Решение принято по рекомендации комитета экспертов организации.



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Татьяна Демина