В Татарстане провели 9 миллионов тестов на COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала пандемии провели 9 млн лабораторных исследований на коронавирус. В частности, за последние сутки выполнили 6 578 тестов, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Охват тестированием в Татарстане за последние семь дней в показателях на 100 тысяч населения составил 157,8. Нормируемый уровень предусматривает проведение как минимум 150 исследований на 100 тыс. человек.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану заверили, что все лаборатории, в которых проводится диагностика коронавируса, обеспечены тест-системами и расходными материалами в полном объеме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии выявили 205 311 случаев заражения COVID-19. Умерли от него 2 010 жителей республики.



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Татьяна Демина