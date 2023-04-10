Роскомнадзор: «Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет»

Оснований для разблокировки Twitter в России нет, так как компания не удалила 1,3 тысячи запрещенных в стране материалов. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

— Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента, — отмечается в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Было добавлено, что к запрещенным в России материалам относятся детская порнография, наркотический и суицидальный контент, призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций, фейки, в том числе о ходе проведения специальной военной операции.

— Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил рассмотреть вопрос о снятии блокировки с Twitter. По его мнению, для российских госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России.

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Елизавета Пуншева