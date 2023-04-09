В Санкт-Петербурге погибла актриса Елена Шульман, попав под троллейбус

В Санкт-Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман, об этом сообщило «РИА Новости» генеральный директор студии «Нева-фильм» Олег Березин.

— Попала под троллейбус, — сказал Березин.

По информации студии озвучания Red Head Sound, во время инцидента Шульман находилась на остановке.

Полиция уже начала проверку после ДТП в Санкт-Петербурге, где, по предварительным данным, и погибла актриса, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

— 7 апреля 2023 года в 17:42 у дома 13 по Загородному проспекту произошел наезд троллейбуса на 53-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром, — сказано в сообщении.

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Илина Хакимова