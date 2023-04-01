Российские IT-специалисты востребованы в мире
Так как в России очень разнообразна IT-индустрия, отечественные IT-специалисты востребованы по всему миру. Об этом сообщил технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов, передает Daily Moscow.
По его словам, к IT-специалистам относятся не только разработчики, но и администраторы, инженеры, аналитики и другие. Все они ценятся.
— Инженеры в направлении разработки: аппаратного обеспечения, робототехники — также на лидирующих позициях и постоянно нанимаются иностранными компаниями, так как еще со школы и студенчества завоевывают разнообразные награды на форумах, турнирах, — отметил Залотдинов.
В феврале генеральный директор АО «Гринатом Простые Решения», член МРО «Деловая Россия» Светлана Борматова заявила, что IT-рынок России в последнее время претерпевает изменения, появляется запрос на отечественное ПО и оборудование. Из-за этого меняется и спрос на специалистов.
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