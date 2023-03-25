Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» в Челябинске
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» переиграли своих соперниц из «Динамо-Метар». Встреча, которая проходила в Челябинске, завершилась победой гостей со счетом 1:3 (17:25, 27:25, 15:25, 11:25).
Последний матч чемпионата казанские волейболистки сыграют в Красноярске. На площадку против них выйдет «Енисей». Игра пройдет 1 апреля.
В последнем домашнем матче регулярного чемпионата «Динамо-Ак Барс» обыграл краснодарское «Динамо» со счетом 3:0 (25:20, 25:15, 25:17).
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