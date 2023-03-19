В Кремле рассказали о вовлеченности США в конфликт против России после инцидента с упавшим дроном

Полеты американских беспилотников над Черным морем доказывают вовлеченность Вашингтона в конфликт против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— По сути, речь идет о прямой вовлеченности операторов этих беспилотников в конфликте, причем против нас, — передает слова Пескова RT.

Он назвал эти инциденты «крайне опасными».

Фото: скриншот видео

Напомним, ранее европейское командование ВС США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего дрон упал в международные воды.

В Минобороны России, в свою очередь, рассказали о своей версии. Там отметили, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем.

Позднее Министерство обороны США опубликовало видео потери американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. В Пентагоне отметили, что два российских Су-27 провели «небезопасный и непрофессиональный» перехват беспилотного разведывательного комплекса.



Два дня назад министр обороны России представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.

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Айрат Назипов