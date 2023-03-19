За неделю в Татарстане выросла заболеваемость COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 13 по 19 марта зарегистрировали 1 334 случая заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



Напомним, с 6 по 12 марта коронавирус подтвердился у 1 234 татарстанцев. По сравнению с предыдущими семью днями рост заболеваемости в регионе составил 18,65% (+194 случая).



В общей сложности с начала пандемии в Татарстане выявили 201 688 случаев заражения COVID-19, в том числе 194 за последние сутки. Вылечились от него за весь период 198 470 жителей республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Главные новости о COVID-19 за неделю с 13 по 19 марта читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина