Адвокат объяснил, в каких случаях можно лишить собственника квартиры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Конфисковать жилье у собственника можно только в том случае, если будет доказано, что его приобрели на денежные средства, полученные преступным путем. Об этом рассказал член МРО «Деловая Россия», управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», адвокат Сергей Гаевский, передает Daily Moscow.

— К примеру, сотрудник полиции получил взятку, за счет которой приобрел квартиру. В отношении него возбудили уголовное дело, — отметил он.

После конфискации недвижимость продается через Росимущество через проведение торгов, подчеркнул адвокат. Он также рассказал, что обвиняемому в этом случае могут назначить штраф в размере, кратном сумме подкупа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, судебные приставы в Татарстане с начала 2023 года арестовали у должников по налогам имущество на 99 млн рублей — вынесли 322 постановления об аресте имущества должников по налоговым платежам. С начала года арестовано 80 автомобилей на сумму 38 млн рублей, 37 объектов недвижимости стоимостью 37 млн рублей.

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Елизавета Пуншева