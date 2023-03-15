В полуфинале чемпионата России по водному поло «КОС-Синтез» встретится с МК СШОР «Восток»

Фото: пресс-служба "КОС-Синтез"

18 марта в Казани начнется полуфинальная серия чемпионата России по водному поло, которая откроется матчем «КОС-Синтез» — МК СШОР «Восток». Серия игр пройдет до двух побед одной из команд. В случае необходимости третий поединок может состояться на площадке казанцев, так как в регулярном сезоне им удалось занять первое место турнирной таблицы: 25 побед, 1 ничья и 2 поражения.

Как рассказали в пресс-службе «КОС-Синтез», московская МК СШОР «Восток» на старте сезона выиграла серебро Спартакиады Сильнейших — 2022. При этом стоит отметить, что в финальном матче они играли против сборной Татарстана, которую представляли ватерполисты «Синтеза».

В регулярном чемпионате России москвичи заняли 5-е место с 25 очками: 12 побед, 1 ничья, 15 поражений. С казанцами им пришлось встретиться 4 раза — все матчи закончились победой «КОС-Синтеза».

Однако в 1/4 финала МК СШОР «Восток» обыграл «Балтику». Турнирный рейтинг бомбардиров по состоянию на сегодняшний день возглавляет нападающий команды Кирилл Новоксенов, в его активе 79 мячей. На 21 он опережает лучшего голеадора казанцев Аделя Латыпова.

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Напомним, ватерполисты «КОС-Синтез» с 5 по 10 марта находились на кратковременных сборах в столице Сербии Белграде. Там они проводили ежедневные тренировки, а также сыграли серию контрольных игр с сербскими клубами.

Чемпионат России по водному поло вышел на финишную прямую. Настало время плей-офф, и казанский «КОС-Синтез» готовится к полуфиналу, проводя товарищеские матчи с командой Москвы. Спортивная редакция «Реального времени» с интересом готовится наблюдать за противостоянием нейтральных команд в четвертьфиналах.



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Максим Кокунин