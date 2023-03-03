«КОС-Синтез» ждет соперника по полуфиналу

Им может стать либо Астрахань, либо команда Подмосковья

Чемпионат России по водному поло вышел на финишную прямую. Настало время плей-офф, и казанский «КОС-Синтез» готовится к полуфиналу, проводя товарищеские матчи с командой Москвы. Спортивная редакция «Реального времени» с интересом готовится наблюдать за противостоянием нейтральных команд в четвертьфиналах.

«Игры будущего»

На этой неделе стартует плей-офф чемпионата России по водному поло. В Рузе сыграют местный «Штурм-2002» и астраханское «Динамо-СШОР. В Москве МК СШОР «Восток» и питерская «Балтика». Противостояние продлится до двух побед, соответственно, 10 марта, и, если потребуется, 11 марта команды сыграют в Астрахани и Санкт-Петербурге. Победитель противостояния Питера и Москвы выйдет на полуфинал с «КОС-Синтез», там первая игра состоится 18 марта на гостевой площадке для нас, либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. «Реальное время» будет следить за противостоянием в четвертьфиналах, поскольку во всех командах играют воспитанники и бывшие ватерполисты «КОС-Синтеза», да и российское водное поло в целом заслуживает большего внимания СМИ, чем оно пока что имеет. К примеру, сейчас в Казани проходили товарищеские матчи «КОС-Синтеза» с МК СШОР «Восток» в плане подготовки обеих команд к серии плей-офф, но, увы, и сам факт их проведения и счет на момент написания данной статьи остались неизвестными.

В Чехове завершился всероссийский турнир, посвященный памяти уроженца Казани Вадима Панаиоти, одного из основателей местной ватерпольной команды «Штурм-2002». Среди прочих в соревнованиях принимала участие команад Севастополя, занявшая 5-е место, о чем не преминули сообщить на местных информационных ресурсах. Все хорошо, только турнир детский. Крым уже девятый год, после возвращения в родную гавань, не может сыграть в чемпионате России взрослой командой мастеров, хотя после 2014 года игроки ВК «Севастополь» практически в полном составе остались в этом городе.

Тем временем представители спортклуба «Синтез» Мария Полякова и Никита Шлейхер с 1 марта начали тренировочный сбор в Подмосковье, который должен подготовить сборную России по прыжкм в воду к выступлению на Кубке Евразийских стран, который пройдет в Саратове с 9 по 12 марта.

Наконец, Казань готовится к очередному старту «Игр будущего» — проекта, совмещающего реальный и компьютерный спорт, на проведение которого уже выделено 5 миллиардов рублей.

Казань готовится к очередному старту «Игр будущего» — проекта, совмещающего реальный и компьютерный спорт. Фото: Динар Фатыхов

Это должен быть чемпионат, в котором сыграют команды Крыма и Севастополя

Создается впечатление, что и Минспорта и Олимпийский комитет России, и федерация водного поло в контексте этой статьи, живут в каком-то обособленном мирке, ничуть не соизмеряя свои планы с реалиями. Скоро будет девять лет, как «Крым — наш», но в спортивном плане это было и остается только на бумаге, завершаясь очередными разговорами и обещаниями включить их команды в розыгрыш чемпионатов России. Сейчас Донецкая, Луганская, Запорожская области включены в состав России и находятся под контролем россиян. Во многом, кроме спорта. Ни Виталий Мутко, ни Павел Колобков не делали ничего, чтобы крымчане были полностью интегрированы в российский спорт, ссылаясь на бойкоты, дисквалификации и опасаясь за чемпионат мира по футболу 2018 года. Сейчас уже приближается 5 лет, как был сыгран финальный матч ЧМ, год прошел как Россия находится в спортивной изоляции, но Олег Матыцин и Ко не сдвинулись ни на шаг к тому, чтобы крымские команды стали участниками чемпионатов России. Участие, если и происходит, то спорадически. В командном чемпионате России по шахматам президент ФИДЕ Аркадий Дворкович «сквозь пальцы» смотрел на этот факт, а президент МОК Томас Бах никак не мог повлиять из-за неолимпийского статуса этого вида спорта. В водном поло играли любительские команды Севастополя и Крыма, в студенческих чемпионатах выступали баскетболисты и футболисты. В футболе, надо отдать этому должное, тут же начали формировать команду «Фрегат», после того, как Херсон стал российской территорией. Тут надо уточнить, что созданный аж в 1961 году местный «Кристалл» постепенно скатился во вторую лигу чемпионата Украины и был расформирован в 2006 году. Воссоздан в 2011-м, а в 2017 году преобразован в муниципальный клуб. Собственно, как муниципалитет перешел под российскую юрисдикцию, то и клуб теперь российский, переименованный в «Фрегат». Правда, базируется он пока в Крыму, поскольку в родных краях снова восстановлена власть ЗСУ.

Кстати, депутат Херсонского облсовета Эдуард Репилевский начал регистрировать свои фирмы также в Крыму и наконец перестал финансировать созданную на его средства команду «Таврия», выступавшую во второй лиге. Странная спортивная единица, которая базировалась то в Бериславе, то в Каховке, а то и вовсе в деревне Марьяновка, Херсонской области.

Тем самым закончена жизнь странного проекта «Таврия» Симферополь, который базировался в Херсонской области, и нынешний клуб ТСК, таврический спортивный клуб из Симферополя, скорее всего, вернет себе и старое имя и историю этого славного клуба. А он, между прочим, первый чемпион Украины 1991 года. И это будет забавно с точки зрения потенциального дебютанта чемпионата России.

Нынешний клуб ТСК, таврический спортивный клуб из Симферополя, скорее всего, вернет себе и старое имя и историю этого славного клуба. Фото: vk.com/fctsk

Ждем команды Донецкой и Луганской областей России

В контексте водного поло просто необходимо восстановление и участие в чемпионате России команды Мариуполя. Команда, созданная еще во времена СССР под названием «Азов», затем была переименована в «Ильичевец». Она 11 раз выигрывала чемпионат Украины, выступала в открытом чемпионате России. В 2013 году завод имени Ильича был приобретен структурами Рината Ахметова, и команду уничтожили. Надо понимать, что Ахметов никого, помимо ФК «Шахтер» и его дубля, в спорте больше не содержит. Сильнейшие игроки тех лет Дядюра (Польша), Войтенко, Криволапов, Ратков (Словакия) уехали за границу, а саму команду воссоздали только в 2017 году под названием «Мариуполь». В ней оставались несколько ветеранов, как тренер Тимур Шилин, полевые игроки Детков, Дяков, а финасирование шло за счет областной администрации. Сейчас же ВК «Мариуполь» вообще не имеет отношения ни к городу, ни к славной истории клуба. Его бывший начальник Александр Сидоренко, легендарный пловец прошлого, ушел из жизни 20 февраля прошлого года от коронавируса, главный тренер Александр Обединский отошел от дел, городская администрация больше не финансирует водное поло, костяк команды составлен из воспитанников Днепропетровска (ныне Днепр), Одессы. Тем не менее ВК «Мариуполь» продолжает выступать в чемпионате Украины, базируясь вне родного города, вводя в заблуждение болельщиков.

Для понимания, это совсем недорого обходится той структуре, которая взяла на себя обязанности по содержанию команды. Лучшие игроки Украины, в чье число мариупольцы уже давно не входят, зарабатывали в пересчете на российские деньги от 8 тысяч гривен (примерно 16 400 рублей) до 15 тысяч гривен (порядка 30 750 рублей), плюс могли получать стипендию 7 тысяч гривен (14 350 рублей). Это не 5 миллиардов бюджета «Игр будущего», распыляемых неизвестно на что. Это в буквальном смысле копейки, которые можно потратить на людей с новых территорий. Получается, сами территории Россия приняла под свою юрисдикцию, а людей — нет. Во всяком случае, нигде в прессе не было даже намека на информацию о том, что в Мариуполе началась работа с местными федерациями водных видов спорта, с ДЮСШ «Меотида», со школой высшего спортивного мастерства и областной ДЮСШ плавания и синхронного плавания Донецкой области. Президент федерации водного поло Мариуполя Тимур Шилин как был, так и остается главным тренером украинского ВК «Мариуполь».

Хотя Мариуполь — уже Россия. Местный тренер Вячеслав Костанда уже сотрудничает с российскими представителями, бывший вратарь юниорской сборной Украины Никита Сазонов находится в Подмосковье. В целом именно РСФСР в свое время и формировала ватерпольную команду в Жданове, когда из Новосибирска туда перебрались вышеназванный Александр Обединский, а также Николай Цыбиков, Владимир Юречко, Карташов, Савельев, Черкасов плюс Владимир Суханов из Горького. Согласитесь, есть что-то фантасмагорическое, когда Украина, даже находясь в ее нынешнем состоянии, способна плодить на «пустом месте» и ФК «Таврию», и ВК «Мариуполь», и в ее ватерпольном чемпионате соревнуются шесть полноценных клубов, столько же сколько, собственно, и в России. И вот увеличение количества команд, работа в реальном секторе спорта должна быть задачей Минспорта, федераций, а не увлечение «Играми будущего», с их огромными бюджетами и виртуальной значимостью. И тем более на общем фоне дикостью выглядит информация о бонусе в 90 миллионов рублей для Александра Радулова. Тут поражает и сумма, и сам факт выплаты ее за успехи в регулярном чемпионате, который никаким образом не связан с Кубком Гагарина и мало чем поможет для перспективы его завоевания. При этом самой суммы, которую получит один — далеко не бедный человек, с лихвой хватило бы для создания команды мастеров в новых российских регионах. Олигархи, которые в нынешнее время разбрасываются такими суммами, они точно понимают значение проводимой СВО?

P. S. В ближайшие дни читайте эксклюзивное интервью с главным тренером «КОС-Синтез-УОР» Евгением Ярощуком.

Джаудат Абдуллин