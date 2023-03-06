«КОС-Синтез» отправился на сборы в Сербию

Фото: «КОС-Синтез»

Ватерполисты «КОС-Синтез» в преддверии старта плей-офф чемпионата России отправились на кратковременный игровой сбор.



Тренировочное мероприятие пройдет с 5 по 10 марта в столице Сербии Белграде.

По планам тренерского штаба, команда будет проводить ежедневные тренировки в бассейне и на суше, а еще сыграет серию контрольных игр с сербскими клубами.

Чемпионат России по водному поло вышел на финишную прямую. Настало время плей-офф, и казанский «КОС-Синтез» готовится к полуфиналу, проводя товарищеские матчи с командой Москвы. Спортивная редакция «Реального времени» с интересом готовится наблюдать за противостоянием нейтральных команд в четвертьфиналах.

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Маргарита Головатенко