Пробки в Казани достигли 8 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Утром в понедельник в Казани пробки достигли 8 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Как всегда, самая тяжелая ситуация в центре города. Длинная пробка образовалась на улице Марселя Салимжанова. Движение также затруднено на улицах Бурхана Шахиди, Татарстан, Габдуллы Тукая, Пушкина, Галиаскара Камала, Тихомирнова и Качалова.



Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Также в городе произошло несколько аварий: две на пр. Победы, одна — на Мамадышском тракте. Два ДТП совсем рядом, почти друг за другом, случились на ул. Болотникова и еще одна — на пр. Ямашева.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Еще красным цветом отмечены улицы Танковая, Рихарде Зорге, Гвардейская, Николя Ершова, Аделя Кутуя, Фрунзе, пр. Ямашева, улицы Мусина, Чуйкова, Декабристов, Копылова и Тэцевская.

Татарстанских водителей предупредили о значительном ухудшении погодных условий 27 февраля. В республике и Казани ожидаются:



осадки в виде мокрого снега и дождя;

сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с;

метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее;

гололед;

на дорогах снежные заносы, снежная каша.

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Илина Хакимова