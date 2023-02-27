Пробки в Казани достигли 8 баллов
Утром в понедельник в Казани пробки достигли 8 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Как всегда, самая тяжелая ситуация в центре города. Длинная пробка образовалась на улице Марселя Салимжанова. Движение также затруднено на улицах Бурхана Шахиди, Татарстан, Габдуллы Тукая, Пушкина, Галиаскара Камала, Тихомирнова и Качалова.
Также в городе произошло несколько аварий: две на пр. Победы, одна — на Мамадышском тракте. Два ДТП совсем рядом, почти друг за другом, случились на ул. Болотникова и еще одна — на пр. Ямашева.
Еще красным цветом отмечены улицы Танковая, Рихарде Зорге, Гвардейская, Николя Ершова, Аделя Кутуя, Фрунзе, пр. Ямашева, улицы Мусина, Чуйкова, Декабристов, Копылова и Тэцевская.
Татарстанских водителей предупредили о значительном ухудшении погодных условий 27 февраля. В республике и Казани ожидаются:
- осадки в виде мокрого снега и дождя;
- сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с;
- метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее;
- гололед;
- на дорогах снежные заносы, снежная каша.
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