Американский обозреватель: «США пытаются вести против России опосредованную войну»

Политический обозреватель Джимми Дор заявил, что власти США пытаются вести против России опосредованную войну. Его цитирует RT.

— Соединенные Штаты пытаются вести против России опосредованную войну, поскольку мы боимся ее сплочения с Германией. Чего на деле боятся в США, так это объединения экономик России и Германии, сплава российских трудовых и природных ресурсов с немецкими технологиями и капиталом, — сказал он.

Дор отметил, что США взорвали газопроводы «Северный поток», чтобы нанести ущерб России и Германии.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале февраля известный журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

Позднее лауреат Пулитцеровской премии анонсировал новые разоблачения. Он отметил, что это было только «первым этапом» расследования.

При этом администрация президента США отрицает причастность к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, в статье, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем, «нет ни крупицы правды».

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Айрат Назипов