В два департамента ПАО «КАМАЗ» назначили новых руководителей

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ» (на фото — Лениза Хурматуллина)

В двух департаментах ПАО «КАМАЗ» произошли кадровые перестановки. Как сообщили в пресс-службе челнинской компании, на предприятии назначили новых руководителей.

Пост директора департамента развития персонала заняла Лениза Хурматуллина, до этого занимавшая должность заместителя директора по персоналу автомобильного завода. Ее место заняла Ульяна Зотова, которая возглавляла отдел по управлению персоналом блока заместителя генерального директора по закупкам.

Лениза Хурматуллина в 2004 году окончила Камский государственный политехнический институт по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)». Трудовую деятельность начала еще студенткой — в качестве методиста на своей кафедре. Получив диплом, устроилась ведущим экономистом аналитической группы в «КамГЭСэнергострой».

В разные годы работала по специальности в банковской сфере и области рекрутинга. На КАМАЗ пришла в 2017 году, устроившись в Центр обслуживания бизнеса, дочернее предприятие автогиганта, директором центра кадрового администрирования и оплаты труда. В 2021 году стала заместителем директора по персоналу автомобильного завода.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ» (на фото — Сергей Серебряков)

Директором департамента продуктового менеджмента ПАО «КАМАЗ» стал Сергей Серебряков. Он имеет два высших образования: в 1996 году окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «Проектирование и технология радиоэлектронных средств», в 1999 году — заочно Чувашский государственный университет им И.Н. Ульянова по специальности «Финансы и кредит».

Начинал трудовую деятельность в должности экономиста в 1995 году в Казани. В 2007 году стал генеральным директором «ГлавАвтоТех», в 2010-м перешел в ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» руководителем отдела по спецтехнике и оформлению, за четыре года дорос до заместителя гендиректора по продажам и сервису. В 2015 году пришел в ТФК «КАМАЗ» директором по прицепной технике, затем стал заместителем гендиректора по спецтехнике. С 2018 года был советником генерального директора КАМАЗа по спецтехнике, в 2022-м стал консультантом генерального директора по спецтехнике ТФК «КАМАЗ».

Напомним, на прошлой неделе на кузнечном заводе ПАО «КАМАЗ» произошли кадровые перестановки. Заместителем директора предприятия в Набережных Челнах стал Гамир Мухаметзянов. Руководство поставило ему задачу сохранить профессиональный коллектив и начать активное развитие завода. В частности, он должен купить новые штамповочные прессы, их компоненты, а также провести модернизацию штамповочного оборудования.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов