Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open, сообщает «Лента.ру».

В финале чемпионата Соболенко обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину. Матч завершился со счетом 4:6, (6:3), 6:4. Встреча длилась 2 часа 28 минут.

Фото: pxhere.com

Сегодня стало известно, что российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на юниорском открытом чемпионате Австралии по теннису — Australian Open. В финальной встрече Корнеева, обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву. Матч завершился со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.



26 января сообщалось, что Соболенко впервые в своей карьере вышла в финал Australian Open. Перейти на новую ступень состязаний белорусской спортсменке удалось благодаря победе над 30-летней Магду Линнет из Польши.



Арина Соболенко — победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (открытые чемпионаты США-2019 и Австралии-2021), финалистка итогового турнира WTA 2022 в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира в парном разряде.



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Антон Гаврилов