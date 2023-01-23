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Правительство России продлило отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний

11:35, 23.01.2023
Правительство России продлило отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний
Фото: government.ru

Правительство России продлило отсрочку по уплате страховых взносов для компаний, которые уже воспользовались такой помощью государства. Об этом объявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Отсрочку по уплате страховых взносов получили компании, работающие в в сфере здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, а также производства пищевых продуктов, мебели, одежды и текстильных изделий. Всего она предоставлена организациям, осуществляющим свыше 70 видов деятельности.

Действие отсрочки по уплате страховых взносов, начисленных за 2021 год с суммы дохода свыше 300 тысяч рублей, продлено для работающих в указанных отраслях ИП. Крайний срок — 1 мая 2024 года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Если раньше платежи за II квартал 2022 года необходимо было внести до конца апреля 2023 года, то теперь этот срок продлен до 28 мая 2024 года, — сообщает пресс-служба кабмина.

Отсрочка по уплате страховых взносов за третий квартал 2022 года предоставлена компаниям, осуществляющим свыше 30 видов деятельности. В частности, это касается предприятий, занимающих производством лекарств, сельским хозяйством и строительством.

В октябре 2022 года власти России освободили мобилизованных индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Правительство страны также утвердило отсрочку по уплате от налогов и страховых взносов для призванных по частичной мобилизации.

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Татьяна Демина
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