Правительство России продлило отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний

Правительство России продлило отсрочку по уплате страховых взносов для компаний, которые уже воспользовались такой помощью государства. Об этом объявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Отсрочку по уплате страховых взносов получили компании, работающие в в сфере здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, а также производства пищевых продуктов, мебели, одежды и текстильных изделий. Всего она предоставлена организациям, осуществляющим свыше 70 видов деятельности.

Действие отсрочки по уплате страховых взносов, начисленных за 2021 год с суммы дохода свыше 300 тысяч рублей, продлено для работающих в указанных отраслях ИП. Крайний срок — 1 мая 2024 года.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Если раньше платежи за II квартал 2022 года необходимо было внести до конца апреля 2023 года, то теперь этот срок продлен до 28 мая 2024 года, — сообщает пресс-служба кабмина.

Отсрочка по уплате страховых взносов за третий квартал 2022 года предоставлена компаниям, осуществляющим свыше 30 видов деятельности. В частности, это касается предприятий, занимающих производством лекарств, сельским хозяйством и строительством.

В октябре 2022 года власти России освободили мобилизованных индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Правительство страны также утвердило отсрочку по уплате от налогов и страховых взносов для призванных по частичной мобилизации.

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Татьяна Демина