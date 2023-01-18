Сбербанк начинает работать в Крыму
Первые офисы Сбербанка появятся в Крыму в первом полугодии этого года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
В сообщении сказано, что команда для работы на полуострове уже сформирована, а первые банкоматы установлены.
— Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка, — сказано в сообщении.
Напомним, что власти Крыма ожидали прихода Сбербанка еще в марте прошлого года. Как говорил тогда председатель Госсовета республики Крым Ефим Фикс, на полуострове будут рады и другим российским банкам, которые не могли работать в регионе из-за санкций.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым