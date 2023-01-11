За сутки в Татарстане выявили 51 случай COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразился 51 человек, госпитализированы — 13 пациентов. Всего с начала пандемии в республике выявили 193 898 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 11 января, за сутки выздоровели от COVID-19 59 татарстанцев. Общее количество вылечившихся в регионе — 191 283 человека.

Фото: realnoevremya.ru

С 26 декабря 2022 года в республике не фиксировали смертей от коронавируса. Всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.



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Илина Хакимова