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За сутки в Татарстане выявили 51 случай COVID-19

11:22, 11.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане выявили 51 случай COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразился 51 человек, госпитализированы — 13 пациентов. Всего с начала пандемии в республике выявили 193 898 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 11 января, за сутки выздоровели от COVID-19 59 татарстанцев. Общее количество вылечившихся в регионе — 191 283 человека.

Фото: realnoevremya.ru

С 26 декабря 2022 года в республике не фиксировали смертей от коронавируса. Всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

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Илина Хакимова
ОбществоМедицина Татарстан

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