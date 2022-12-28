«Аэрофлот» ожидает обновленный Ту-214 к 2024 году

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал РБК, когда компания ожидает поставок обновленного самолета Ту-214, который собирается в Казани, и чем планирует компенсировать дополнительные расходы.



— В части Ту-214 у нас однозначно будут требования по переходу или приведению его к двухчленному экипажу. Это сложновыполнимая задача для производителя, но мы это требование не снимем и будем на нем настаивать, — сообщил Сергей Александровский, говоря о соглашении «Аэрофлота» на закупки российских самолетов.

Он объяснил, что трехчленный экипаж — достаточно «штучная история», которая сейчас осталась только у военных и у эксплуатантов, занимающихся грузоперевозками. По его словам, для компании это просто дополнительные расходы.

— То есть даже если будут первые поставки с трехчленной кабиной и мы согласимся с этим, опять-таки фантазирую на тему «согласимся или нет», все равно будут условия о каком-то фиксированном сроке по приведению в соответствие с нашими требованиями и замене последующей кабины на двухчленную, — объяснил Сергей Александровский.

Он также рассказал, что целевой срок срок начала первых поставок Ту-214 — 2024 год. Однако, у компании пока нет никаких подтверждений, что «они [поставщики — прим. ред.] к этому периоду смогут соответствовать нашим требованиям».

Фото: tatarstan.ru

Напомним, осенью этого года на Казанском авиазаводе (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК) «Ростеха») началось производство первых Ту-214 для коммерческих поставок авиакомпаниям в 2023 году. Он полностью состоит из российских комплектующих, оснащен отечественными серийными двигателями ПС-90А.



Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщал, что Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») планирует в 2027 году выйти на темп производства в 20 самолетов Ту-214 в год. В 2023—2030 годах авиазавод должен изготовить 115 Ту-214: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027—2030 годах — по 20.

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что первый самолет Ту-214 с российским двигателем ПС-90А планируют поставить в 2023 году. По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжит выполнять обязательства перед спецзаказчиками и государственными структурами. Также к ним добавятся коммерческие поставки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова