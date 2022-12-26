В Татарстане возобновили работу ледовой переправы Старое Аракчино — Верхний Услон
В Татарстане возобновили работу ледовой переправы через реку Волгу по маршруту Старое Аракчино — Верхний Услон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Движение возобновлено с 15:00 26 декабря. Переправа будет работать круглосуточно.
Стоимость проезда для автомобилей составляет 300 рублей. Допустимая масса автотранспорта не должна превышать 3,5 тонны.
Напомним, ледовая переправа Старое Аракчино — Верхний Услон начала свою работу 22 декабря. Но затем, из-за погодных условий ее временно закрыли.
Отметим, что с сегодняшнего утра была возобновлена работа ледовой переправы в Зеленодольском районе по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые через Волгу. Режим работы — круглосуточный, допустимая масса автотранспорта — до 2,5 тонны.
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