В Татарстане впервые с 14 декабря зарегистрировали летальный случай от коронавируса
В Татарстане впервые с 14 декабря зарегистрировали случай смерти от коронавируса, сообщает федеральный оперштаб.
В республике за последние сутки зарегистрировали 79 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 10 человек. За весь период 192 922 случая COVID-19.
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