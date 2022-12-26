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В Татарстане впервые с 14 декабря зарегистрировали летальный случай от коронавируса

11:10, 26.12.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане впервые с 14 декабря зарегистрировали летальный случай от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане впервые с 14 декабря зарегистрировали случай смерти от коронавируса, сообщает федеральный оперштаб.

В республике за последние сутки зарегистрировали 79 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 10 человек. За весь период 192 922 случая COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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