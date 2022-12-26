В Татарстане за сутки зарегистрировали 79 новых случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 10 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 26 декабря в Татарстане зарегистрировано 192 922 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 189 938 человек, в том числе 116 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 009 человек. Впервые с 14 декабря зарегистрирован один летальный случай.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко