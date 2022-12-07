Эксперт назвал потенциальную стоимость авто Kerman Motors из Ирана на российском рынке

Если автомобили Kerman Motors появятся на российском рынке, они будут стоить от 750 тысяч рублей до 2,7 млн рублей. Такую оценку дал консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, сообщает «Газета.Ru».

По его мнению, лифтбек KMC J7, кроссовер KMC K7 и пикап KMC T8 должны назвать адекватные цены, если хотят найти покупателя в России.

Бренд Kerman Motors малоизвестен в России, поэтому существует вероятность, что авто могут не прижиться на российском рынке, считает Сергей Бургазлиев. Для их востребованности необходимы грамотные управленцы, чтобы не повторить судьбу Iran Khodro, который дважды терпел фиаско.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в октябре автомобильный рынок России продолжил падение, но сохранил за собой шестое место в европейском первенстве. Лидером же в реализации машин в ЕС стала Германия — 208 642 ед. (+16,8%), на втором месте — Великобритания со 134 344 ед. (+26,4%), на третьем — Франция с 124 981 ед. (+5,5%).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова