Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли 631 млрд рублей

Задолженность россиян по просроченным потребительским кредитам в октябре продолжила расти — она увеличилась на 0,3% и достигла рекордных 631,1 миллиарда рублей, сообщает «РИА Новости».



Отметим, что количество просроченных свыше 90 дней потребительских ссуд в октябре, наоборот, снизилось, правда, всего на 0,1% — до 4,032 миллиона кредитов.

— В последние месяцы виден легкий восходящий тренд уровня риска, который в настоящее время может быть практически безболезненно абсорбирован кредитной системой, — дали комментарий в пресс-службе «Скоринг бюро».

Фото: pixabay.com

Эксперты также объясняют, что такое изменение произошло на фоне роста кредитного портфеля банков до максимальных уровней. Так, в октябре количество открытых россиянам потребительских ссуд увеличилось на 1,4% и впервые достигло показателя в 34,3 миллиона единиц. При этом объем портфеля увеличился на 1% и по итогам октября стал составлять 7,4 триллиона рублей.

В результате доля просроченных свыше 90 дней потребкредитов в октябре снизилась: по числу таких ссуд — до 11,75% с 11,92% в сентябре, а по объему — до 8,49% с 8,55% месяцем ранее.

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года выдали потребительских кредитов на 62 миллиарда рублей. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

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Илина Хакимова