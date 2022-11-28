С января по октябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 3485 преступлений особой тяжести
За январь — октябрь текущего года в Татарстане зарегистрировали 3 485 преступлений особой тяжести. Таким образом, республика оказалась на 6-м месте в рейтинге регионов России, составленном Генпрокуратурой.
На первом по числу зарегистрированных преступлений особой тяжести по прежнему остается Москва. Следом идут Челябинская область, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области.
Минимальное число преступлений особой тяжести за 9 месяцев зарегистрировали в Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе — по 33 в каждом.
Отметим, что всего было выявлено 811 лиц, совершивших преступления особой тяжести, — в этом топе Татарстан занимает 8-е место.
С января по октябрь текущего года в Татарстане зарегистрировали 44 440 преступлений. Таким образом, республика оказалась на седьмом месте в рейтинге регионов России по количеству выявленных злодеяний и в очередной раз подтвердила свои позиции. Как выяснило «Реальное время», данную строчку Татарстан занимает уже на протяжении восьми месяцев (в феврале регион был на восьмом месте).
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