Вакансия менеджера по продажам IT-продукта вошла в число самых высокооплачиваемых в Казани
Рейтинг самых высокооплачиваемых предложений ноября в Казани возглавила вакансия руководителя отдела оптовых продаж. Ему готовы платить от 80 тысяч рублей, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
На втором месте вакансия мастера производственного участка. Ему в Казани работодатели предлагают зарплату от 70 тысяч рублей в месяц. Такую же сумму готовы платить ведущему менеджеру по продажам IT-продукта.
На четвертой строчке вакансия директора магазина. Зарплатный диапазон — от 66 до 80 тысяч рублей.
Топ-5 замыкает вакансия торгового представителя. Ему в Казани предлагают зарплату от 64 тысяч рублей.
Согласно официальной статистике, средняя зарплата за август в Татарстане составила 50 314 рублей. В целом за первые восемь месяцев 2022 года средний заработок жителей республики составил 49 989 рублей — это на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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