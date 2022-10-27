В Казани на части земельных участков по улице Хади Такташа могут установить публичный сервитут

В Казани на части земельных участков по улице Хади Такташа могут установить публичный сервитут. Это необходимо для реконструкции расположенных на них инженерных сооружений, говорится в сборнике мэрии города.

Ходатайство об установлении публичного сервитута поступило от АО «Татэнерго», имеющего право собственности на местную сеть теплоснабжения. Обоснованием необходимости данного решения является договор о подключении к системе теплоснабжения от 25 июля 2022 года.



Подача заявления об учете прав на земельный участок проводится по электронной почте Управления архитектуры и градостроительства в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении сервитута.

Напомним, в столице Татарстана с 21 октября по 10 ноября из-за строительства сетей теплоснабжения ограничено движение по улицам Труда, Большая Крыловка и Малая Крыловка.

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Максим Кокунин