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В Казани на части земельных участков по улице Хади Такташа могут установить публичный сервитут

10:19, 27.10.2022 1
В Казани на части земельных участков по улице Хади Такташа могут установить публичный сервитут
Фото: ru.wikipedia.org (улица Х.Такташа)

В Казани на части земельных участков по улице Хади Такташа могут установить публичный сервитут. Это необходимо для реконструкции расположенных на них инженерных сооружений, говорится в сборнике мэрии города.

Ходатайство об установлении публичного сервитута поступило от АО «Татэнерго», имеющего право собственности на местную сеть теплоснабжения. Обоснованием необходимости данного решения является договор о подключении к системе теплоснабжения от 25 июля 2022 года.

Подача заявления об учете прав на земельный участок проводится по электронной почте Управления архитектуры и градостроительства в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении сервитута.

Напомним, в столице Татарстана с 21 октября по 10 ноября из-за строительства сетей теплоснабжения ограничено движение по улицам Труда, Большая Крыловка и Малая Крыловка.

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Максим Кокунин
НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:35
    что такое сервитут? я так из текста и не понял. а то нехорошие ассоциации возникают.
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