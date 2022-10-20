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В Казани проведут аукцион по продаже размера ежегодной арендной платы 4 объектов нежилого фонда

14:28, 20.10.2022
В Казани проведут аукцион по продаже размера ежегодной арендной платы 4 объектов нежилого фонда
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Комитет земельных и имущественных отношений объявил об электронных аукционных торгах по продаже размера ежегодной арендной платы объектов нежилого фонда Казани. Всего в перечень вошло четыре различных помещения, сообщается в сборнике мэрии города.

Электронной площадкой для проведения стало АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Сам аукцион пройдет 11 ноября в 9 часов. Подать заявку на участие можно с 9.00 14 октября до 12.00 7 ноября. Период рассмотрения заявок — с 12.00 7 ноября до 11.00 8 ноября.

АдресТип помещения,
№ помещений
по плану,
обременения
(при наличии)		Площадь,
кв.м		Срок действия договора аренды, целевое
назначение имущества		Начальная
стоимость –
размер ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом
(руб.),
без НДС		Размер
задатка
(10% от
начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование объектом, руб.)		Шаг аукциона (5%
от начальной стоимости размера ежегодной
арендной
платы за
пользование объектом, руб.)		Размер
снижения
шага аукциона
(0,5% от начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование объектом, руб.)
г.Казань,
ул.Академика
Парина, д.6		Подвал
пом. №1002,
кадастровый
№16:50:070647:2674		14,85 лет
Торговля, бытовое
обслуживание населения, реализация лекарственных препаратов и изделий медицинского характера,
банковские услуги,
образование, здравоохранение, офис		63 492,006 349,203 174,60317,46
г.Казань,
ул.Голубятников
а, д.30 помещение 1000		1 этаж
пом. №6-12
кадастровый
№16:50:110403:4089		63,65 лет
Диспетчерская
по лифтам, офис		357 432,0035 743,2017 871,601 787,16
г.Казань,
ул.Декабристов,
д.83 пом. 1100		1 этаж
пом. №102, 102а,
116, 116а, 116б,
117, 119, 119а, 120,
121,
кадастровый
№16:50:100430:1152		100,35 лет
Торговля, бытовое
обслуживание населения, реализация лекарственных препаратов и изделий медицинского характера,
банковские услуги,
образование, здравоохранение, офис		635 902,0063 590,2031 795,103 179,5
г.Казань,
ул.Оренбургский
тракт, д.125		1 этаж
пом. №№1-5, кадастровый
№16:50:171106:27		80,45 лет
Торговля, бытовое
обслуживание населения, реализация лекарственных препаратов и изделий медицинского характера,
банковские услуги,
образование, здравоохранение, офис,
автосервис		333 660,0033 366,0016 683,001 668,30

Напомним, в мае в Казани проводились аукционные торги по реализации в собственность пяти объектов недвижимости. В текущем году на аукционные торги по реализации в собственность, проводимые на электронной торговой площадке, выставили 16 муниципальных объектов площадью около 2 тыс. «квадратов», стартовой стоимостью 78,9 миллиона рублей. Из них продан один объект площадью 58,8 кв. м итоговой стоимостью 8,095 миллиона рублей.

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Максим Кокунин
НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан

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