В Казани проведут аукцион по продаже размера ежегодной арендной платы 4 объектов нежилого фонда
Комитет земельных и имущественных отношений объявил об электронных аукционных торгах по продаже размера ежегодной арендной платы объектов нежилого фонда Казани. Всего в перечень вошло четыре различных помещения, сообщается в сборнике мэрии города.
Электронной площадкой для проведения стало АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Сам аукцион пройдет 11 ноября в 9 часов. Подать заявку на участие можно с 9.00 14 октября до 12.00 7 ноября. Период рассмотрения заявок — с 12.00 7 ноября до 11.00 8 ноября.
|Адрес
|Тип помещения,
№ помещений
по плану,
обременения
(при наличии)
|Площадь,
кв.м
|Срок действия договора аренды, целевое
назначение имущества
|Начальная
стоимость –
размер ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом
(руб.),
без НДС
|Размер
задатка
(10% от
начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование объектом, руб.)
|Шаг аукциона (5%
от начальной стоимости размера ежегодной
арендной
платы за
пользование объектом, руб.)
|Размер
снижения
шага аукциона
(0,5% от начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование объектом, руб.)
|г.Казань,
ул.Академика
Парина, д.6
|Подвал
пом. №1002,
кадастровый
№16:50:070647:2674
|14,8
|5 лет
Торговля, бытовое
обслуживание населения, реализация лекарственных препаратов и изделий медицинского характера,
банковские услуги,
образование, здравоохранение, офис
|63 492,00
|6 349,20
|3 174,60
|317,46
|г.Казань,
ул.Голубятников
а, д.30 помещение 1000
|1 этаж
пом. №6-12
кадастровый
№16:50:110403:4089
|63,6
|5 лет
Диспетчерская
по лифтам, офис
|357 432,00
|35 743,20
|17 871,60
|1 787,16
|г.Казань,
ул.Декабристов,
д.83 пом. 1100
|1 этаж
пом. №102, 102а,
116, 116а, 116б,
117, 119, 119а, 120,
121,
кадастровый
№16:50:100430:1152
|100,3
|5 лет
Торговля, бытовое
обслуживание населения, реализация лекарственных препаратов и изделий медицинского характера,
банковские услуги,
образование, здравоохранение, офис
|635 902,00
|63 590,20
|31 795,10
|3 179,5
|г.Казань,
ул.Оренбургский
тракт, д.125
|1 этаж
пом. №№1-5, кадастровый
№16:50:171106:27
|80,4
|5 лет
Торговля, бытовое
обслуживание населения, реализация лекарственных препаратов и изделий медицинского характера,
банковские услуги,
образование, здравоохранение, офис,
автосервис
|333 660,00
|33 366,00
|16 683,00
|1 668,30
Напомним, в мае в Казани проводились аукционные торги по реализации в собственность пяти объектов недвижимости. В текущем году на аукционные торги по реализации в собственность, проводимые на электронной торговой площадке, выставили 16 муниципальных объектов площадью около 2 тыс. «квадратов», стартовой стоимостью 78,9 миллиона рублей. Из них продан один объект площадью 58,8 кв. м итоговой стоимостью 8,095 миллиона рублей.
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