В Казани проведут аукцион по продаже размера ежегодной арендной платы 4 объектов нежилого фонда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Комитет земельных и имущественных отношений объявил об электронных аукционных торгах по продаже размера ежегодной арендной платы объектов нежилого фонда Казани. Всего в перечень вошло четыре различных помещения, сообщается в сборнике мэрии города.

Электронной площадкой для проведения стало АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Сам аукцион пройдет 11 ноября в 9 часов. Подать заявку на участие можно с 9.00 14 октября до 12.00 7 ноября. Период рассмотрения заявок — с 12.00 7 ноября до 11.00 8 ноября.

Адрес Тип помещения,

№ помещений

по плану,

обременения

(при наличии) Площадь,

кв.м Срок действия договора аренды, целевое

назначение имущества Начальная

стоимость –

размер ежегодной

арендной

платы за

пользование

объектом

(руб.),

без НДС Размер

задатка

(10% от

начальной

стоимости

размера

ежегодной

арендной

платы за

пользование объектом, руб.) Шаг аукциона (5%

от начальной стоимости размера ежегодной

арендной

платы за

пользование объектом, руб.) Размер

снижения

шага аукциона

(0,5% от начальной

стоимости

размера

ежегодной

арендной

платы за

пользование объектом, руб.) г.Казань,

ул.Академика

Парина, д.6 Подвал

пом. №1002,

кадастровый

№16:50:070647:2674 14,8 5 лет

Торговля, бытовое

обслуживание населения, реализация лекарственных препаратов и изделий медицинского характера,

банковские услуги,

образование, здравоохранение, офис 63 492,00 6 349,20 3 174,60 317,46 г.Казань,

ул.Голубятников

а, д.30 помещение 1000 1 этаж

пом. №6-12

кадастровый

№16:50:110403:4089 63,6 5 лет

Диспетчерская

по лифтам, офис 357 432,00 35 743,20 17 871,60 1 787,16 г.Казань,

ул.Декабристов,

д.83 пом. 1100 1 этаж

пом. №102, 102а,

116, 116а, 116б,

117, 119, 119а, 120,

121,

кадастровый

№16:50:100430:1152 100,3 5 лет

Торговля, бытовое

обслуживание населения, реализация лекарственных препаратов и изделий медицинского характера,

банковские услуги,

образование, здравоохранение, офис 635 902,00 63 590,20 31 795,10 3 179,5

г.Казань,

ул.Оренбургский

тракт, д.125 1 этаж

пом. №№1-5, кадастровый

№16:50:171106:27 80,4 5 лет

Торговля, бытовое

обслуживание населения, реализация лекарственных препаратов и изделий медицинского характера,

банковские услуги,

образование, здравоохранение, офис,

автосервис 333 660,00 33 366,00 16 683,00 1 668,30

Напомним, в мае в Казани проводились аукционные торги по реализации в собственность пяти объектов недвижимости. В текущем году на аукционные торги по реализации в собственность, проводимые на электронной торговой площадке, выставили 16 муниципальных объектов площадью около 2 тыс. «квадратов», стартовой стоимостью 78,9 миллиона рублей. Из них продан один объект площадью 58,8 кв. м итоговой стоимостью 8,095 миллиона рублей.



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Максим Кокунин