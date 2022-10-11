В Татарстане удвоили число точек продаж сим-карт МегаФона

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

МегаФон в 2,5 раза расширил сеть пунктов продаж в магазинах шаговой доступности в регионе, за год увеличив их количество более чем до 2 500. Горожане могут подключиться к сети, не отклоняясь от привычных маршрутов, а жители малых населенных пунктов — не выезжая в районные центры.

Подключиться к МегаФону легко не только в столице республики и городах, но и в небольших населенных пунктах, среди которых Теньки, Малые Лызи, Атабаево, Кушманы, Большие Берези, Кубассы и другие. Осенью география проекта охватила свыше 400 отдаленных точек на карте региона.

«Мы значительно расширили сеть дистрибуции, чтобы у каждого татарстанца была возможность стать абонентом МегаФона в любой момент. Не придется тратить на это дополнительное время и удобно совместить, к примеру, с покупкой продуктов. В точках продаж можно приобрести сим-карту, которая позволяет активировать подключение самостоятельно», — рассказывает директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

К розничным сетям, где можно стать обладателем сим-карты с саморегистрацией, оператор добавил киоски печати, универсальные и специализированные магазины республики. Кроме того, такие сим-карты доступны в отделениях «Почты России», в салонах «М.Видео», DNS и «Эльдорадо».

Заказать сим-карту можно также не выходя из дома — услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и на популярных маркетплейсах. Активация комплекта подключения возможна в любом удобном месте через мобильное приложение оператора. При регистрации, которая займет 5—10 минут, абонент выбирает любой из действующих тарифов.

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