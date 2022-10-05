Российских и белорусских боксеров допустили до международных соревнований

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к соревнованиям. Заявление опубликовано на сайте организации.

Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения, согласно которому российские и белорусские боксеры были отстранены от соревнований под эгидой организации. К соревнованиям допустили технических представителей из России и Белоруссии.

— IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отдельно уточняется, что и российская, и белорусская команды смогут выступать под своими флагами. На соревнованиях могут прозвучать гимны стран.

В марте Международная ассоциация бокса объявила о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Также были отменены или перенесены международные соревнования, которые планировалось провести в России в течение этого года.



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Татьяна Леухина