Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис SoundCloud в России

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Аудиостриминговый сервис SoundCloud заблокирован в России из-за распространения материалов, «содержащих недостоверную информацию» о специальной военной операции на Украине. Такое разъяснение блокировки приводит ТАСС.

Доступ к онлайн-платформе SoundCloud ограничил Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Информация об этом содержится в универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов.

— По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий, — рассказали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

В РКН также отметили, что в адрес владельца неоднократно направлялись требования об удалении запрещенной информации. Так как просьбы проигнорированы, аудиостриминговый сервис на территории России заблокирован. Как только требования будут исполнены, сайт разблокируют, заверили в ведомстве.



Напомним, в прошлом месяце Роскомнадзор проинформировал СМИ и иные информационные ресурсы о необходимости использования исключительно официальной информации о мобилизационных мероприятиях в России. О частичной мобилизации президент страны Владимир Путин объявил 21 сентября.



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Илина Хакимова