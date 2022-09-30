В Казани дилерский центр «Kia КАН Авто» на Тукая приостанавливает работу

Дилерский центр «Kia КАН Авто» на ул. Габдуллы Тукая, д. 115 приостанавливает работу с 30 сентября, выяснило «Реальное время».



— Для приобретения и обслуживания автомобилей Kia вы можете обратиться в другой дилерский центр «Kia КАН АВТО» в вашем городе, — пояснили нашему изданию в дилерском центре.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 15 сентября в дилерском центре «Kia КАН Авто» планировали продавать новые китайские автомобили — Chery, Geely, Exeed. Все остатки новых корейских машин передали в автосалоны «КАН Авто» на Оренбургском и Сибирском трактах.

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Маргарита Головатенко