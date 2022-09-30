В России за минувшие сутки выявили 37 286 новых случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 37 286 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 985 756.
2 723 человек госпитализировали за сутки. Выздоровели 61 225 россиян, всего — 20 040 988.
106 пациентов с COVID-19 скончались за сутки. С начала пандемии умерли 387 269 человек.
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