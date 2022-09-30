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В России за минувшие сутки выявили 37 286 новых случаев COVID-19

11:05, 30.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 37 286 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки выявили 37 286 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 985 756.

2 723 человек госпитализировали за сутки. Выздоровели 61 225 россиян, всего — 20 040 988.

106 пациентов с COVID-19 скончались за сутки. С начала пандемии умерли 387 269 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 30 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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