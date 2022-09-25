SpaceX запустила ракету с 52 микроспутниками Starlink

Фото: wikimedia.org / SpaceX Flickr / Space Exploration Technologies Corp

SpaceX в субботу запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 52 микроспутника Starlink, сообщает ТАСС.



Ранее в SpaceX сообщили, что первая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Старт проходил с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Несколькими днями ранее генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что SpaceX готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету Starship — транспортного средства, которое компания строит для доставки грузов и людей на Луну, Марс и в другие отдаленные места.



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Маргарита Головатенко