С начала года в Татарстане построили более 12 тысяч жилых домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — август 2022 года в Татарстане ввели в эксплуатацию 12 172 жилых дома. Их общая площадь составляет 2,492 млн кв. метров.

Согласно данным Татарстанстата, 126 объектов построены предприятиями и организациями. Их площадь — 743,1 тысячи «квадратов». Остальные 12 046 объектов — индивидуальные жилые дома, площадь которых 1 млн 749,5 тыс. кв. метров.

Фото: Татарстанстат

В рейтинге из 10 российских регионов-лидеров по строительству жилых домов Татарстан занимает пятую строчку. Республику опережают Московская область, Краснодарский край, Москва и Ленинградская область. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Башкирия, Ростовская, Тюменская и Свердловская области.

Напомним, за первое полугодие 2022 года в Татарстане ввели в эксплуатацию более 1,91 млн кв. метров жилья. Из них почти 594,5 тыс. «квадратов» — в Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина