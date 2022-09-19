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Президент Татарстана прибыл с визитом в иранскую провинцию Голестан

14:10, 19.09.2022
Президент Татарстана прибыл с визитом в иранскую провинцию Голестан
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с визитом в город Горган, расположенный в иранской провинции Голестан, сообщает пресс-служба главы республики.

В аэропорту Минниханова встретили губернатор провинции и генконсул России в городе Решт (провинция Гилян).

Напомним, вчера президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Он планирует встретиться с губернаторами ряда провинций, посетить предприятия республики.

Фото: пресс-служба президента РТ

Так, Минниханов уже встретился с губернатором провинции Восточный Азербайджан в Иране Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом.

Стороны сошлись на необходимости продолжить обмен торгово-экономическими делегациями, увеличить номенклатуру по поставкам промышленной продукции, расширить сотрудничество в области агропромышленного комплекса.

Вместе с этим президент Татарстан посетил в Тебризе завод по производству грузовиков Rakhsh Khodro Diesel и кондитерскую фабрику Shirin Asal.

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Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

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