Президент Татарстана прибыл с визитом в иранскую провинцию Голестан
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с визитом в город Горган, расположенный в иранской провинции Голестан, сообщает пресс-служба главы республики.
В аэропорту Минниханова встретили губернатор провинции и генконсул России в городе Решт (провинция Гилян).
Напомним, вчера президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Он планирует встретиться с губернаторами ряда провинций, посетить предприятия республики.
Так, Минниханов уже встретился с губернатором провинции Восточный Азербайджан в Иране Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом.
Стороны сошлись на необходимости продолжить обмен торгово-экономическими делегациями, увеличить номенклатуру по поставкам промышленной продукции, расширить сотрудничество в области агропромышленного комплекса.
Вместе с этим президент Татарстан посетил в Тебризе завод по производству грузовиков Rakhsh Khodro Diesel и кондитерскую фабрику Shirin Asal.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым