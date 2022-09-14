В WhatsApp теперь можно скрывать статус «онлайн»

WhatsApp запустил обновление, благодаря которому некоторые пользователи могут скрывать свой статус «онлайн». Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Пока такая возможность доступна только в бета-версии мессенджера на платформе Android. Некоторые пользователи WhatsApp смогут использовать приложение, при этом не отображаясь «в сети». Среди контактов можно выбрать тех, кто сможет видеть статус «онлайн».

Будет ли функция доступна для iOS, а также в приложении для компьютеров, пока не уточняется.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце глава корпорации Meta* Марк Цукерберг заявлял, что в WhatsApp будут выпущены три новые функции: возможность видеть прошлых участников группы, блокировка скриншотов и настройка конфиденциальности «кто может видеть, когда вы в сети» в приложении.

Летом стало известно, что в WhatsApp появится функция переноса истории переписки со смартфонов Android на смартфоны iPhone. Когда именно пользователям она окажется доступна, не уточнялось.

** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская по решению суда



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Илина Хакимова