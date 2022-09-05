В Казани рекордсменами по численности первоклассников стали два лицея

Фото: Максим Платонов

В Казани рекордсменами по численности первоклассников в 2022 году стали лицеи №188 и №185. В них укомплектовано по 15 первых классов.

Таким образом, в обозначении классов даже дошли до буквы «С», рассказали казанские власти на «деловом понедельнике» в мэрии.

Фото: Максим Платонов

Вместе с этим в Казани остро стоит вопрос с нехваткой школ в Салмачах, «Салават купере», «Солнечном городе», поселках Вишневка и Привольный. При проектной мощности 1 224 школьника в многопрофильном лицее №186 учатся в два раза больше детей. Такая перегруженность учебного заведения вынудила перераспределить 100 учащихся в более отдаленные школы столицы Татарстана.

В этом году в День знаний в казанские школы пошли 165 тысяч детей и подростков — на 5 тысяч человек больше прошлогоднего показателя. «При этом в городе не хватает 30 школ, и одним днем они не появятся», — подчеркнул глава исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров. По его словам, «к 2025 году у нас будет насчитываться уже 200 тысяч детей–школьников».



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Ангелина Панченко