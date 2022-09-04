В «Синтезе» надеются на проведение в России международных турниров по водному поло

Фото: Ринат Назметдинов

Проведение в России соревнований по водному поло с участием иностранных спортсменов необходимо, считает президент ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров.



Он отметил, что водное поло не было представлено в соревнованиях по водным видам спорта с участием иностранцев, которые прошли в России. Зиннуров выразил надежду на то, что в скором времени будут проводиться соревнования, аналогичные «Играм Дружбы», в которых могут принять участие спортсмены из дружественных стран.

Инициатива по проведению таких форматов соревнований должна исходить от Федерации водного поло России, считает президент «Синтеза». По его мнению, соревнования могут проводиться по подготовке к международным стартам, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сборная Татарстана выиграла первый турнир Спартакиады сильнейших. Помимо этого радостного события, стоит отметить то, как была достигнута эта победа. Дело в том, что татарстанцы в лучших традициях казанского водного поло выступали, опираясь на собственных воспитанников. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

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Маргарита Головатенко