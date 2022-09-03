Алан Дзагоев, «Рубин»: «Готов к бою, начал уже тренироваться с командой»

Новый 32-летний защитник «Рубина» заявил, что несмотря на недавний переход из другого клуба уже начал тренироваться и полностью готов к игре. Футболист отдельно рассказал о предстоящем матче против команды из своей малой родины, сообщает пресс-служба казанского ФК.

— Тренер мне знакомый. Попрощались мы ненадолго, и судьба нас снова свела. База хорошая, поля хорошие — все отлично, меня все устраивает. Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре, — сказал он.

Дзагоев также отметил, что важную роль в его переходе сыграл фактор тренера. По его словам, на первом плане стояло имя тренера, а то, что это Первая лига, для футболиста совершенно не важно. Кроме того, комментируя предстоящую игру, охарактеризовал Владикавказ, как гостеприимный город с сильными спортсменами.

— Тут принципиального момента нет. Но так совпало, что я попадаю именно на игру с «Аланией». Само собой, если забью, ни в коем случае не буду праздновать. Я родом оттуда, так что могу сказать, что эта команда для меня родная. Желаю хорошей, качественной, зрелищной игры обеим командам, — подчеркнул футболист.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, вчера Дзагоев официально вошел в состав футбольной команды казанского «Рубина».

— Дзагоев присоединился к команде в статусе свободного агента и будет выступать под номером шесть, — сказано в сообщении.

32-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона.



Также в конце августа 20-летний полузащитник Руслан Безруков перешел в «Рубин» из «Нефтехимика». Контракт рассчитан на 4 года.



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Максим Кокунин