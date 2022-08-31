В Татарстане мост через Волгу на трассе М-7 оборудовали архитектурной подсветкой
Мост через Волгу на трассе М-7 в Татарстане оборудовали архитектурной подсветкой, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Работы по освещению одного из самых протяженных в регионе мостов (более 1 км) завершили с годовым опережением графика накануне Дня республики. На пролетном строении и опорах сооружения установили 1 440 светодиодных светильников. Элементы устойчивы к воздействию динамических и вибрационных нагрузок, к климатическим факторам и агрессивным средам.
Следить за исправностью элементов наружного освещения на федеральной трассе можно не только с диспетчерского пульта, но и с помощью мобильных устройств благодаря автоматизированной системе управления.
Десятипролетный мост через Волгу на 777-м км трассы М-7 построили в 1989 году. Более 2,2 км линии электроосвещения установлено на самом сооружении и на подходах к нему.
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