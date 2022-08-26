Казань заняла первое место в рейтинге городов России по росту цен на жилье

Казань заняла первое место в рейтинге городов России по темпам роста средней цены за квадратный метр новостроек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Так, с января по август этого года «квадрат» в новостройках столицы Татарстана подорожал на 27% и достиг стоимости в 179 тысяч рублей.

Второе место — у Ростова-на-Дону с ростом на 26%, до 118 тысяч рублей за квадратный метр. На третьей позиции — Самара с ростом на 25%, до 97,5 тысячи рублей. Также в первую пятерку вошли Челябинск (+21%, до 83,3 тысячи рублей) и Воронеж (+18%, до 95,4 тысячи рублей).

Стоит отметить, что Москва занимает в рейтинге лишь 15-е место из 16, а рост средней цены «квадрата» в городе с начала года составил 5% (до 321,2 тысячи рублей). По темпам роста столица обошла только Краснодар (+3%, до 129,6 тысячи рублей).

— Лидерство Казани и Ростова-на-Дону по росту цен обусловлено относительно низким уровнем цен на новостройки в начале года. Минимальные темпы роста цен в Краснодаре, напротив, объясняются изначально высоким их уровнем. Та же ситуация и в Москве, — рассказала эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Казань вошла в список российских городов с самыми дорогими квартирами в коммуналках. Согласно исследованию портала «Мир квартир», стоимость комнаты в столице Татарстана составляет 2,03 млн рубелей.

На этот вид жилья Казань продемонстрировала один из самых высоких показателей роста цен среди городов — с начала 2022 года цены на комнаты в городе увеличились на 32,1%. В целом с начала года комнаты в коммуналках в России подорожали на 10%, в Москве — на 21,7%, в Санкт-Петербурге — на 13,2%.

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максим Кокунин