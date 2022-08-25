Основой парка малой авиации в России станут самолеты типа «Байкал» и «Ладога»

Сертификация самолетов типа «Байкал» и «Ладога» запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно, а их массовое производство начнется раньше, чем завершится реинжиниринг ТВС-2МС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Отмечается, что длительность производства новых самолетов может быть растянута от 3 до 5 лет.

— Малая авиация не останется без самолетов. Основой парка малой авиации станут новые самолеты типа «Байкал» (который в январе 2022 года совершил первый полет) и «Ладога». Их сертификация запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно, после чего начнется серийное производство этих самолетов, — рассказали в ведомстве.

Ранее производитель самолета «Русавиапром» запросил у Кабмина страны поддержку на реинжиниринг самолета в размере 9 млрд рублей. На данный момент выпущено 24 самолета ТВС-2МС, 17 из которых используются.

Фото: zen.yandex.ru

Напомним, 16 июля стало известно, что первые магистральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году. Строительство новых самолетов уже началось. Ожидается, что воздушное судно будет комфортным для пассажиров.

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Максим Кокунин